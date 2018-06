Kiel (SID) - Die Rhein-Neckar Löwen haben das Achtelfinal-Hinspiel im deutschen Duell der Champions League beim THW Kiel für sich entschieden. Die Mannschaft von Nikolaj Jacobsen besiegte den Rekordmeister in dessen Halle mit 25:24 (12:10) und hat vor dem Rückspiel in einer Woche gute Chancen auf den Einzug ins Viertelfinale.

Bester Werfer des deutschen Meisters war der Schwede Kim Ekdahl du Rietz mit sechs Treffern. Bei den Kielern, dreimaliger Champion in der Königsklasse, traf der Österreicher Nikola Bilyk als sicherster Schütze siebenmal. Europameister Steffen Weinhold, der sein erstes Spiel in diesem Jahr bestritt, kam für den THW auf fünf Tore. Die Entscheidung fällt am kommenden Donnerstag (19.00 Uhr/Sky) in Mannheim.