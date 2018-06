Kano (AFP) Auf ein Flüchtlingslager in Nigeria sind am Mittwoch mehrere Selbstmordanschläge verübt worden. Wie Behördenvertreter mitteilten, galten die Attacken in einem Vorort der nordöstlichen Stadt Maiduguri dem Camp Muna, in das sich viele Menschen vor der Islamistengruppe Boko Haram geflüchtet haben. Camp-Koordinator Tijjani Lumani sagte der Nachrichtenagentur AFP, es habe vier Explosionen gegeben, die wiederum Brände verursacht hätten, durch die mehrere Zelte zerstört worden seien. Es war aber zunächst unklar, ob es Opfer gab.

