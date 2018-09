Luzern (AFP) Bei der Entgleisung eines Zugs am Bahnhof der Schweizer Stadt Luzern sind mehrere Menschen verletzt worden. Das meldete die Nachrichtenagentur SDA am Mittwoch unter Berufung auf die Luzerner Polizei. Zur Ursache des Unglücks an der Ausfahrt des Bahnhofs lagen zunächst keine Angaben vor.

