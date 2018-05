Köln (SID) - Beim Testspiel gegen England wird Lukas Podolski aus der deutschen Fußball-Nationalmannschaft verabschiedet. Beim Klassiker in Dortmund führt "Poldi" den Weltmeister in seinem 130. und letzten Länderspiel als Kapitän aufs Feld. Die Partie gegen die Three Lions wird um 20.45 Uhr angepfiffen.

Der zuletzt kriselnde THW Kiel trifft im Achtelfinale der Champions League auf den deutschen Handball-Meister Rhein-Neckar Löwen. Nach zahlreichen Rückschlägen steht vor allem der deutsche Rekordmeister aus dem hohen Norden unter Druck. Das Hinspiel in der Ostseehalle beginnt um 18.30 Uhr.