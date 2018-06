Frankfurt/Main (SID) - Die deutschen Volleyballerinnen bereiten sich mit zwei Länderspielen gegen Ungarn auf die WM-Qualifikation vom 30. Mai bis 4. Juni in Portugal vor. Das Team von Bundestrainer Felix Koslowski gastiert zunächst in Münster (19. Mai, 19 Uhr), zwei Tage später ist Oldenburg (21. Mai, 16 Uhr) Austragungsort.

Die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) bekommt es auf dem Weg zur WM 2018 in Japan in der ersten Runde in Viana do Castelo mit Gastgeber Portugal, Frankreich, Finnland, Slowenien und Estland zu tun. Nur die Sieger der insgesamt sechs Sechserturniere lösen direkt die Tickets für die Endrunde, die sechs Gruppenzweiten kämpfen in einem weiteren Wettbewerb noch einmal um zwei europäische Startplätze.