Puyang (dpa) - Bei einer Massenpanik in einer Grundschule in China sollen zwei Schüler ums Leben gekommen sein. Mehr als 20 weitere Menschen hätten sich verletzt und würden behandelt, berichtet die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua. Die Tragödie geschah demnach, als am Morgen einige Kinder in der Schule zur Toilette gingen. Die Ursache wird noch untersucht. In einem Medienbericht ist von einer eingestürzten Toilettenwand die Rede.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.