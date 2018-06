Washington (AFP) US-Präsident Donald Trump sieht sich in seinen Lauschangriff-Vorwürfen gegen seinen Vorgänger Barack Obama durch neue Informationen aus dem Geheimdienstausschuss des Repräsentantenhauses bestätigt. Er fühle sich durch diese Angaben, wonach die Kommunikation von Trump-Mitarbeitern von den Geheimdiensten abgefangen worden sein soll, "irgendwie" ins Recht gesetzt, sagte Trump am Mittwoch in Washington auf eine entsprechende Frage von Journalisten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.