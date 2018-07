Planica (SID) - Sechs Skispringer nehmen am Wochenende für den Deutschen Ski-Verband (DSV) das Weltcup-Finale im slowenischen Planica in Angriff. Die Mixed-Weltmeister Andreas Wellinger und Markus Eisenbichler werden an der Seite von Richard Freitag, Karl Geiger, Stephan Leyhe und Andreas Wank an den beiden Skiflug-Einzelspringen am Freitag (10 Uhr) und Sonntag (10 Uhr/ZDF und Eurosport) teilnehmen. Vier Athleten treten zudem im Teamwettbewerb (Samstag, 11 Uhr/ZDF und Eurosport) an.