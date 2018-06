Berlin (AFP) Die Zahl der Behandlungsfehler ist nach Angaben der Ärztekammern im vergangenen Jahr wieder leicht gestiegen. Die Gutachterkommissionen und Schlichtungsstellen bestätigten 2016 in insgesamt 2245 Fällen Behandlungsfehler - nach 2132 im Vorjahr, wie die Bundesärztekammer (BÄK) am Donnerstag in Berlin mitteilte. Die häufigsten Diagnosen, die beanstandet wurden, betrafen demnach erneut Knie- und Hüftgelenkarthrosen sowie Frakturen an Unterschenkel und Sprunggelenk.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.