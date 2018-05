Berlin (AFP) Nach mehr als 57 Jahren wünscht der Sandmann ab April auch in Gebärdensprache eine gute Nacht. Ab dem 3. April zeigt der Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) im Internet täglich Gebärdenvideos, in denen gehörlose Kinder und Jugendliche den Sandmann übersetzen, wie der Sender am Donnerstag mitteilte.

