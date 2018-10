München (SID) - Präsident Uli Hoeneß kann sich Julian Nagelsmann als Trainer von Rekordmeister Bayern München vorstellen. "Er ist sicherlich einer der Trainer, die irgendwann einmal für Bayern infrage kommen", sagte Hoeneß am Rande des Champions-League-Spiels der Bayern-Frauen gegen Paris St. Germain bei Sport1 über den 29 Jahre alten Chefcoach von 1899 Hoffenheim.

Nagelsmann war am Donnerstag ebenfalls im Münchner Stadion. Er habe, so Hoeneß, mit ihm aber nicht über eine mögliche Zukunft beim Rekordmeister gesprochen. "Dann würden wir das nicht so vor aller Öffentlichkeit machen", sagte der Bayern-Präsident.