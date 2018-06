Barranquilla (SID) - Dank Kapitän James Rodriguez hat die kolumbianische Fußball-Nationalmannschaft ihre Talsohle in der WM-Qualifikation überwunden. In Barranquilla gewann das Team von Trainer José Pékerman gegen Bolivien mit 1:0 (0:0) und sprang zwischenzeitlich auf Rang drei der Südamerika-Gruppe.

Rodriguez (83.) erzielte per Abstauber den Siegtreffer, nachdem er zuvor einen Foulelfmeter verschossen hatte, und beendete so die Serie von zuletzt drei Spielen ohne Sieg. Mit 21 Punkten liegt Kolumbien nun einen Punkt vor Ecuador auf Platz vier und Chile auf Play-off-Rang fünf. Beide Mannschaften bestreiten ihre Spiele in der Nacht zum Freitag.