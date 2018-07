Straubing (SID) - Die Straubing Tigers aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) und Verteidiger James Bettauer (26) setzen ihre Zusammenarbeit fort. Der Deutsch-Kanadier hat einen neuen Vertrag unterschrieben und geht damit bei den Niederbayern in seine zweite Saison. Bettauer hatte für die in den Pre-Play-offs ausgeschiedenen Straubinger mit zehn Toren in 48 Vorrundenspielen einen Karrierebestwert erreicht. Er ist bereits der 15. Profi im Tigers-Kader der kommenden Spielzeit.