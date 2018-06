Baku (SID) - Erst der Nachwuchs, jetzt die Weltmeister: Der Italiener Daniele Orsato pfeift am Sonntag (18.00 Uhr/RTL) in Baku das WM-Qualifikationsspiel zwischen Aserbaidschan und der deutschen Fußball-Nationalmannschaft.

Der 41-Jährige hat erst am vergangenen Mittwoch Erfahrung mit dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) gemacht, als er den 4:1-Erfolg der deutschen U16 in Italien leitete. Orsato, der bisher bei noch keinem großen Turnier zum Einsatz kam, pfiff im September 2011 bei einem Länderspiel in Polen (2:2) aber auch schon eine Begegnung der Nationalmannschaft.

Das Team von Bundestrainer Joachim Löw führt in der WM-Qualifikation die Gruppe C nach vier Siegen in vier Spielen mit fünf Punkten Vorsprung vor Nordirland und Aserbaidschan souverän an.