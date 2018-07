Hamburg (dpa) - Außenminister Sigmar Gabriel will die Asienpolitik Deutschlands grundlegend neu ordnen. Asien sei eine Schlüsselregion für die Zukunft Deutschlands und Europas, sagte der Minister am Abend bei dem traditionellen Jahrestreffen der deutschen Asienwirtschaft, dem Ostasiatischen Liebesmahl in Hamburg. Konkret wolle er die Beziehungen zu Asien intensivieren und strategischer gestalten, betonte er vor fast 400 Gästen im großen Festsaal des Rathauses. Auch die deutsche Wirtschaft sieht unter dem neuen US-Präsidenten Donald Trump bessere Chancen in Asien.

