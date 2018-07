Doha (SID) - Deutschlands Kunstturner haben beim Weltcup-Turnier in Doha in der Qualifikation vier Finalplätze erkämpft. Der Olympiazweite Marcel Nguyen aus Unterhaching erreichte an den Ringen und am Barren den Endkampf, seinem Vereinskollegen Felix Remuta gelang dies beim Sprung. Für die Entscheidung am Reck qualifizierte sich Christopher Jursch aus Cottbus.