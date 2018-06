Melbourne (SID) - Rückschlag für Pascal Wehrlein: Der Sauber-Pilot aus Worndorf verpasst den Saisonauftakt der Formel 1 in Melbourne (Sonntag, 7.00 Uhr MESZ/RTL und Sky). Dies teilte sein Rennstall vor dem Abschlusstraining und dem Qualifying zum Großen Preis von Australien am Samstag bekannt. Der 22-Jährige selbst erklärte, sich wegen Trainingsrückstands nach seiner Rückenverletzung aus dem Januar "noch nicht fit genug für das komplette Rennen" zu fühlen.

Ersatzfahrer Antonio Giovinazzi (Italien), der anstelle des früheren DTM-Champions schon die ersten Testfahrten in Barcelona (27. Februar bis 2. März) bestritten hatte, wird den Worndorfer im Albert Park ersetzen.

Dass er sich noch nicht fit genug fühle, habe er dem Team am Freitag mitgeteilt, erklärte Wehrlein: "Deshalb haben die Verantwortlichen entschieden, kein unnötiges Risiko einzugehen und den Fahrerwechsel noch vor dem dritten freien Training durchzuführen. Es ist sehr schade, aber ganz im Sinne des Teams."

Teamchefin Monisha Kaltenborn sagte:? "Wir haben großen Respekt vor Pascals Offenheit und Professionalität. Diese Entscheidung zu treffen, ist ihm nicht leicht gefallen. Das unterstreicht seine Qualitäten als Teamplayer. Pascal wird beim nächsten Rennen in China wieder planmäßig dabei sein."

Der Automobil-Weltverband FIA hatte Wehrlein am vergangenen Donnerstag noch die Starterlaubnis für den Saisonauftakt erteilt. Wehrlein konnte nach seinem schweren Unfall beim Race of Champions am 21. Januar bereits bei den abschließenden Tests (7. bis 10. März) in vollem Maße teilnehmen.