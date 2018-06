Berlin (AFP) Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat den klaren Wahlsieg ihrer Partei bei der Landtagswahl im Saarland als "ermutigend" für das Bundestagswahljahr bezeichnet. "Der gestrige Tag war ein schöner Tag", sagte Merkel am Montag in Berlin. In den kommenden sechs Monaten bis zur Bundestagswahl müsse die CDU aber "durchaus noch viel Arbeit leisten".

