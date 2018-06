Gütersloh (AFP) Muslime bringen sich einer neuen Studie zufolge stark in die Flüchtlingshilfe in Deutschland ein. Fast jeder zweite befragte Muslim (44 Prozent) gab in einer am Montag von der Bertelsmann-Stiftung veröffentlichten Untersuchung an, sich im vergangenen Jahr für Geflüchtete engagiert zu haben. Unter den Christen waren es demnach nur 21 Prozent, unter den Konfessionslosen 17 Prozent.

