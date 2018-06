Baku (SID) - Eine zufriedenstellende Quote erreichte RTL mit der Live-Übertragung des WM-Qualifikationsspiels der deutschen Fußball-Nationalmannschaft am Sonntagabend gegen Aserbaidschan (4:1) in Baku. Durchschnittlich verbuchte der Kölner Privatsender 8,23 Millionen Zuschauer (Marktanteil: 31,5 Prozent). In der Spitze verzeichnete RTL sogar 10,05 Millionen Zuseher.

Beim WM-Auftakt in der Formel 1 in Melbourne verzeichnete RTL bei der Live-Übertragung des Rennens 2,27 Millionen Zuschauer (MA: 37,1).