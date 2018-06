Tokio (AFP) Bei einem Lawinenunglück in Japan sind einem Medienbericht zufolge möglicherweise sechs Schüler ums Leben gekommen. Nach Angaben der Behörden und der Polizei kam es am Montagmorgen in der Präfektur Tochigi nördlich von Tokio zu dem Lawinenabgang. Der Fernsehsender NHK berichtete, dass sechs Schüler aufgefunden worden seien, die keine Lebenszeichen mehr gezeigt hätten. Drei weitere Schüler seien verletzt worden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.