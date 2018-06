Köln (SID) - Die Sportprominenz macht weltweit mobil für die Rückenmarksforschung: Am 7. Mai schnürt bei dem globalen Laufevent auch Leichtathletin Sabrina Mockenhaupt die Schuhe. Die dreimalige Olympiateilnehmerin geht bei der Veranstaltung in München an den Start. Die Startgelder von mehr als 40 Euro fließen komplett in die Wings-for-Life-Stiftung.

Mit dabei sind Sport-Größen wie David Coulthart, Lindsey Vonn, Marcel Hirscher, Mark Webber und Max Verstappen. Gelaufen wird zeitgleich unter anderem in Österreich, der Schweiz, Großbritannien, Mexiko, USA, Russland, Südafrika oder auch Australien.

Im Münchner Olympiapark gehen ab 13.00 Uhr Tausende Läufer an den Start. Jeder - vom Hobbyläufer bis zum Profi - ist so lange auf der Strecke, bis ihn der "Besenwagen" einholt.