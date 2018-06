Miami (dpa) - Philipp Kohlschreiber hat beim Tennisturnier in Miami das Achtelfinale verpasst. Der Augsburger verlor gegen den spanischen Superstar Rafael Nadal mit 6:0, 2:6, 3:6. Nach einem perfekten ersten Satz sah alles nach einer Überraschung aus. In 26 Minuten demontierte Kohlschreiber den favorisierten Gegner. Erst Mitte des zweiten Durchgangs kam der Spanier besser ins Spiel und gewann am Ende nach 98 Minuten das Match.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.