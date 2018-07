Brüssel (AFP) Die Nato hat die Teilnahme von US-Außenminister Rex Tillerson an einem Ministertreffen an diesem Freitag in Brüssel bestätigt. Das Außenminister-Treffen sei vom 5. und 6. April auf den 31. März vorverlegt worden, teilte eine Sprecherin der Militärallianz am Montag im Kurzbotschaftendienst Twitter mit. Vergangene Woche hatte Tillerson bekannt gegeben, er werde am Freitag zur Nato in die belgische Hauptstadt reisen.

