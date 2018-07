Berlin (AFP) Die Bundesregierung wird in dieser Legislaturperiode kein Gesetz zur Kappung des Kindergeldes bei EU-Ausländern auf den Weg bringen. Das Kabinett solle lediglich ein Eckpunktepapier dazu beschließen, erklärte ein Sprecher des Bundesarbeitsministeriums am Dienstag in Berlin. Eine gesetzliche Regelung vor der Bundestagswahl ist damit vom Tisch.

