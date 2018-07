Münster (AFP) Die Studiengrundgebühr von 50 Euro pro Semester für alle Studenten der Fernuniversität Hagen ist rechtswidrig. Solch eine allgemeine Gebühr sei vom Gesetz nicht gedeckt, entschied das nordrhein-westfälische Oberverwaltungsgericht in Münster in drei am Dienstag verkündeten Urteilen.

