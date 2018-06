Valletta (AFP) Erstmals in drei Jahren ist die Zahl der Verkehrstoten in der EU wieder leicht zurückgegangen. Nach einer am Dienstag veröffentlichten Statistik der EU-Kommission kamen im vergangenen Jahr 25.500 Menschen im Straßenverkehr ums Leben - 600 weniger als noch 2015. Dies entspricht einem Rückgang von zwei Prozent, im Vergleich zu 2010 starben 19 Prozent weniger Verkehrsteilnehmer. Damit bleibt die EU aber weit von ihrem Ziel entfernt, die Zahl der Verkehrstoten von 2010 bis 2020 zu halbieren.

