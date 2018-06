Chicago (AFP) Der US-Autobauer Ford will eine Milliardensumme in drei Fabriken im US-Bundesstaat Michigan investieren. Das Unternehmen kündigte am Dienstag an, 1,2 Milliarden Dollar (1,1 Milliarden Euro) in den Ausbau und die Modernisierung der Anlagen zu stecken.

