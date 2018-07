Straßburg (AFP) Die polnische Regierung zieht ihre Soldaten aus der europäischen Eurokorps-Truppe zurück. Die 120 polnischen Soldaten sollten spätestens bis 2020 abgezogen werden, sagte ein Sprecher des Eurokorps-Hauptquartiers in Straßburg am Dienstag der Nachrichtenagentur AFP. Es handele sich um eine "Entscheidung der polnischen Regierung", erklärte der Oberst Vicente Dalmau. Polen gehört dem Eurokorps bislang als eine der sogenannten assoziierten Nationen an.

