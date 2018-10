Las Vegas (AFP) Für seinen neuen Action-Thriller hat der britische Regisseur Edgar Wright kein Risiko gescheut. Um die besten Aufnahmen seiner Schauspieler einzufangen, ließ er sich von außen an ein Auto schnallen und in rasender Geschwindigkeit über die Straßen fahren, berichtete der 42-Jährige am Montag (Ortszeit) auf einer Filmkonferenz in Las Vegas.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.