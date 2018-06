Washington (AFP) Der ägyptische Präsident Abdel Fattah al-Sisi reist in der kommenden Woche zu seinem ersten Staatsbesuch in die USA. US-Präsident Donald Trump empfängt den früheren Armeechef am Montag, teilte das Weiße Haus am Dienstag mit. Das Treffen diene dem Ausbau der bilateralen Beziehungen.

