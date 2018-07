Abidjan (AFP) Die Ehefrau des früheren ivorischen Präsidenten Laurent Gbagbo ist vom Vorwurf der Verbrechen gegen die Menschlichkeit während der Unruhen in den Jahren 2010 und 2011 freigesprochen worden. Ein Schwurgericht in der Wirtschaftsmetropole Abidjan erklärte Simone Gbagbo am Dienstag für unschuldig. Wegen einer Verurteilung in einem anderen Prozess kommt die frühere Präsidentengattin aber nicht frei.

