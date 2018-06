London (dpa) - Die britische Regierung hat am Mittwoch die offizielle EU-Austrittserklärung vorgelegt. Das bestätigte Premierministerin Theresa May am Mittwoch vor dem Parlament in London.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.