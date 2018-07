London (AFP) Nach dem Brexit-Antrag Großbritanniens hat die britische Premierministerin Theresa May ihre Landsleute zum Zusammenhalt aufgerufen. Die Briten müssten zusammenstehen, "es gibt kein Zurück mehr", sagte May am Mittwoch im Parlament in London. Wenige Minuten zuvor hatte der britische EU-Botschafter Tim Barrow in Brüssel den von ihr unterzeichneten Antrag auf Austritt aus der Europäischen Union an EU-Ratspräsident Donald Tusk überreicht.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.