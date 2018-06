Chicago (SID) - Fußball-WeltmeisterBastian Schweinsteiger ist am Mittwoch offiziell bei seinem neuen Klub Chicago Fire vorgestellt worden. Der 32-Jährige wurde am Nachmittag (Ortszeit) im Rahmen einer Pressekonferenz an der Seite von Fire-General-Manager Nelson Rodriguez und Trainer Veljko Paunovic präsentiert.

"Ich habe noch sehr viel zu geben", sagte Schweinsteiger nach seinem Wechsel von Manchester United nach Chicago: "Ich brauche noch einige Trainingseinheiten, um mich auf dem Platz wohlzufühlen. Ich weiß, dass ich ein Schlüsselspieler sein werde, und ich will mich hier voll reinhängen."

Am Vormittag (Ortszeit) hatte Schweinsteiger die erste Trainingseinheit im Kreise seiner neuen Teamkollegen absolviert. "Dabei konnte man gleich sehen, welchen Einfluss er auf die Mannschaft hat, allein durch seine Präsenz", sagte Trainer Paunovic: "Seine Ausstrahlung ist eine Inspiration. Wir haben seit Jahren auf einen Spieler von seinem Kaliber gewartet. Bastian kann eine Ikone für die gesamte Major League Soccer werden."

Die Erwartungen an Schweinsteiger sind riesig. "Wir erwarten von ihm zu gewinnen, in allen Lebensbereichen", hatte Rodriguez zuvor schon im Interview mit Eurosport.de gesagt: "Bastian hat gezeigt, dass er gewinnt und das ist es, was Champions tun. Er wird einen dauerhaften Einfluss auf den Klub haben - auf dem Feld und abseits davon."

Schon bei der Ankunft in seiner neuen Wahlheimat hatten dem Deutschen mehr als 500 Fans einen begeisternden Empfang bereitet. Schweinsteiger wurde am frühen Dienstagabend (Ortszeit) im Terminal 5 des Flughafens O'Hare mit "Bastian"- und "Schweini"-Sprechchören begrüßt. Schweinsteiger genoss das Bad in der Menge, er gab ein paar Autogramme und machte mit den Fans Selfies.