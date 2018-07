Berlin (dpa) - Vor der heutigen Afrika-Konferenz der Bundesregierung hat Entwicklungsminister Gerd Müller erneut an die deutsche Wirtschaft appelliert, sich stärker auf dem Kontinent zu engagieren. Kein Markt der Welt habe mehr Entwicklungspotenziale und eine junge motivierte Generation, die ihr Schicksal selbst in die Hand nehmen will, sagte der CSU-Politiker dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Das heutige Treffen steht unter dem Motto "Sicherheit, Frieden und Entwicklung in Afrika".

