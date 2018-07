Berlin (SID) - Basketball-Bundesligist Alba Berlin hat sich für den Saisonendspurt noch einmal verstärkt: Gerald Robinson wechselt vom iranischen Topteam Petrochimi Bandar Imam an die Spree. Zunächst erhält der 28 Jahre alte US-Guard einen Vertrag bis Saisonende. Für das Auswärtsspiel in Oldenburg am Sonntag (15.30 Uhr) ist er bereits spielberechtigt.

"Wir sind sehr froh, dass es uns gelungen ist, Gerald Robinson zu verpflichten", sagte Alba-Sportdirektor Himar Ojeda. "Es ist sehr schwierig, so spät in der Saison noch einen Spieler seiner Qualität zu finden. Er passt gut ins Team und wird uns für den Rest der Saison stärker machen."