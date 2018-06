Berlin (AFP) Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat trotz der Herausforderungen für Europa durch den Brexit und Konflikte in der Welt für eine Öffnung des Staatenbunds plädiert. Die künftige EU der 27 müsse nun schauen, dass sie sich nicht "abschottet gegen die Nachbarschaft", sondern die "richtigen Antworten findet, ohne Grenzen aufzugeben", sagte Merkel am Donnerstag in Malta. Sie äußerte sich beim Treffen der Europäischen Volkspartei (EVP).

