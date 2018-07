Heidenheim an der Brenz (SID) - Fußball-Zweitligist 1. FC Heidenheim hat den ersten Neuzugang für die kommende Saison verpflichtet. Stürmer Robert Glatzel wechselt vom Ligakonkurrenten 1. FC Kaiserslautern an die Brenz. Der 23-Jährige hat beim FCH bis 2020 unterschrieben. Glatzels Vertrag in Kaiserslautern läuft im Sommer aus.

"Es freut uns außerordentlich, dass sich Robert für den FCH und unseren Weg entschieden hat. Schließlich ist es kein Geheimnis, dass ihm auch Angebote anderer Zweitligisten vorlagen", sagte Holger Sanwald, Vorstandsvorsitzender in Heidenheim.