Leipzig (SID) - Mittelfeldspieler Naby Keita vom Fußball-Bundesligisten RB Leipzig hat sich nach seinem Kreislaufkollaps "komplett erholt" und will mit dem Aufsteiger bereits am Wochenende die Schwächephase beenden. "Ich bin überzeugt davon, dass wir direkt am Samstag gegen Darmstadt wieder punkten und unser Spiel auf den Platz bringen werden. Wir wollen im Endspurt jetzt noch einmal neu angreifen", sagte Keita vor dem Duell gegen den SV Darmstadt 98 dem SID.

Der 22-Jährige war nach dem Spiel gegen den VfL Wolfsburg (0:1) vor etwas mehr als zwei Wochen zusammengebrochen und musste eine Nacht im Krankenhaus verbringen. Die Untersuchungen hatten keinen Befund ergeben, am vergangenen Dienstag stieg er wieder voll ins Mannschaftstraining ein.

"Ich kann und möchte am Samstag natürlich sehr gerne wieder von Beginn an spielen. Das entscheidet aber am Ende nur der Trainer", sagte er. Und betonte mit Blick auf den Zusammenbruch: "Ich habe die Nacht vor dem Spiel nicht so gut geschlafen, wohl zu wenig getrunken und vielleicht auch gegessen für die Belastung, die ein Bundesligaspiel nun einmal ist."

Seinen Spielstil werde er jedenfalls nicht ändern. "Ich bin ein Teamplayer, möchte mit meiner Spielweise und meinen Stärken meiner Mannschaft immer helfen. Zudem kann und werde ich nun ja nicht meine Spielweise verändern, das ist für mich nicht vorstellbar."

Auch widersprach er den Vermutungen, die Gegner hätten die Spielweise der Leipziger entschlüsselt, zuletzt gab es nur einen Punkt aus den Spielen gegen Augsburg, Wolfsburg und Bremen. "Ich glaube nicht, dass wir entzaubert sind. Aber es ist doch auch völlig normal, dass sich die Gegner im Verlauf der Runde besser auf einen einstellen", sagte er: "Man muss das Ganze allerdings richtig einordnen: Denn trotz unserer wirklich tollen Hinrunde sind wir nach wie vor ein Aufsteiger mit der jüngsten und wahrscheinlich auch unerfahrensten Mannschaft der Bundesliga. Zuletzt hat uns vielleicht auch ein wenig das Match-Glück gefehlt, aber das gehört ebenfalls dazu."