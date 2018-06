Köln (SID) - Bei den Weltmeisterschaften in Helsinki fällt die erste Entscheidung. Dabei streben die Vize-Europameister Aljona Savchenko und Bruno Massot aus Oberstdorf in der Kür eine Medaille an.

Die Rhein-Neckar Löwen gehen als Favorit in das Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen den THW Kiel. Das Hinspiel an der Förde hatten die Gäste knapp mit 25:24 gewonnen.