Las Vegas (AFP) Tom Cruise ist bekannt dafür, dass er seine Stunts in Actionfilmen selbst übernimmt. In der Neuverfilmung des Horrorklassikers "Die Mumie" hat der Schauspieler aber auch seine Co-Stars dazu gebracht, sich bei gefährlichen Szenen nicht doubeln zu lassen, wie sie am Mittwoch bei der Fachmesse CinemaCon in Las Vegas verrieten.

