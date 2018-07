Washington (AFP) Die US-Regierung will eine große Rüstungslieferung an Bahrain offenbar nicht länger von der dortigen Menschenrechtslage abhängig machen. Außenminister Rex Tillerson wolle entsprechende Auflagen für den geplanten Verkauf von 19 F-16-Kampfflugzeugen an den Golfstaat streichen lassen, berichteten mehrere US-Medien am Donnerstag.

