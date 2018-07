Chicago (dpa) - Basketball-Nationalspieler Paul Zipser hat mit den Chicago Bulls in der nordamerikanischen Profiliga NBA Titelverteidiger Cleveland Cavaliers bezwungen.

Das Team des früheren Profis des FC Bayern München setzte sich mit 99:93 (41:50) durch und hat als Tabellenneunter in der Eastern Conference weiterhin Chancen auf die Playoff-Teilnahme. Der Rückstand auf die Indiana Pacers auf Rang acht beträgt nur ein Sieg.

Unterstützt vor Ort wurde Zipser vom Fußball-Weltmeister Bastian Schweinsteiger. Der 32-Jährige schaute zusammen mit seiner Frau Ana Ivanovic beim Basketball vorbei und drückte wie zu alten Zeiten in der bayerischen Landeshauptstadt seinem Freund die Daumen. Hinterher gratulierte Schweinsteiger seinem Kumpel Zipser persönlich zum Sieg.

Rookie Zipser stand in der Startformation und konnte in seiner 22-minütigen Spielzeit nicht auf sich aufmerksam machen. Der 23-Jährige erzielte vier Punkte. Dagegen überzeugte bei den Gastgebern das Duo Nikola Mirotic (28 Punkte) und Jimmy Butler (25). Beim Meister war LeBron James mit 26 Zählern bester Schütze. Nach der dritten Niederlage in Serie bleiben die Cavs auf Platz zwei im Osten.

James überholte in der NBA-Bestenliste mit 28 599 Punkten den früheren Center Shaquille O'Neal (28 596) und ist jetzt hinter Dirk Nowitzki (30 181) auf Rang sieben.

Spielstatistik

NBA-Tabellen