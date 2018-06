Berlin (AFP) Die FDP will im Bundestagswahlkampf dafür werben, die Eigeninitiative der Bürger zu stärken und zu unterstützen. "Die Menschen können Großartiges leisten, wenn man sie nur lässt", sagte FDP-Chef Christian Lindner am Freitag in Berlin bei der Vorstellung des Wahlprogramm-Entwurfs der Liberalen. Das Motto laute "German Mut" statt "German Angst".

