Düsseldorf (AFP) Die Grünen im Bundestag haben Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD) aufgefordert, neue Brennelementelieferungen aus deutschen Fabriken an das umstrittene belgische Atomkraftwerk Tihange 2 zu verbieten. "Dazu gibt Ihnen das Atomgesetz die klare Befugnis", heißt es laut "Rheinischer Post" in einem Schreiben, über das die Zeitung am Freitag berichtete. Das Kraftwerk stelle eine Gefahr für die deutsche Bevölkerung dar.

