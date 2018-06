Karlsruhe (AFP) Ein mutiger junger Mann hat am Donnerstagabend in Karlsruhe eine Seniorin aus ihrer stark verqualmten Wohnung gerettet - und damit womöglich Schlimmeres verhindert. Der 24-jährige bemerkte dichte Rauchschwaden aus einer Wohnung, ging hinein und brachte die 71-jährige Bewohnerin "unter Gefährdung seiner Gesundheit" in Sicherheit, wie die Polizei am Freitag mitteilte

