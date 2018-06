Frankfurt/Main (AFP) Im Prozess gegen ein mutmaßliches Mitglied islamistischer Organisationen vor dem Oberlandesgericht Frankfurt hat der Angeklagte ein Teilgeständnis abgelegt. Der 28-jährige Özkan C. habe den Tatvorwurf hinsichtlich der Beteiligung an der Vereinigung Dschunud al-Scham im Wesentlichen wie angeklagt eingeräumt, sagte ein Gerichtssprecher am Freitag. Er habe auch eingeräumt, an der Waffe ausgebildet worden zu sein.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.