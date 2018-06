Stuttgart (SID) - Fußball-Zweitligist VfB Stuttgart muss im Heimspiel am Sonntag gegen Dynamo Dresden (13.30 Uhr/Sky) wohl ohne den Österreicher Florian Klein auskommen. Der Außenverteidiger laboriert an einer leichten Bauchmuskelzerrung. "Es wird sehr, sehr eng", sagte VfB-Trainer Hannes Wolf am Freitag. Fit ist hingegen Jean Zimmer, dessen Risswunde am Zeh verheilt ist.

Für den schwäbischen Aufstieganwärter beginnt jetzt "die Phase, in der es sich entscheidet", wie Wolf betonte. Nach dem Verlust der Tabellenführung an Union Berlin dürfe der VfB nicht nervös werden. Der Kampf um die Bundesliga-Rückkehr werde "spannend und cool. Du musst normal bleiben und das positiv wahrnehmen", sagte Wolf.

Ein Heimsieg wäre wichtig, um den Tabellenfünften aus Sachsen deutlich zu distanzieren. Im Falle einer VfB-Niederlage wäre Dynamo dagegen noch einmal zurück im Aufstiegsrennen. "Sie entwickeln viel nach vorne, sie stehen sehr stabil", sagte Wolf, der sich mit der 0:5-Klatsche aus der Vorrunde aber nicht mehr beschäftigt hat: "Das ist gefühlte hundert Jahre her."