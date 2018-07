Chicago (dpa) - Bastian Schweinsteiger könnte heute sein Debüt für seinen neuen Club Chicago Fire in den USA geben. Der Verein hatte den früheren deutschen Fußball-Nationalspieler erst am Mittwoch vorgestellt. In der Partie der Major League Soccer gegen den kanadischen Club Montreal Impact dürfte Schweinsteiger erstmals im Kader seines neuen Vereins stehen. Dass er gleich von Beginn an spielt, ist jedoch unwahrscheinlich, da Schweinsteiger bei seinem Ex-Club Manchester United zuletzt nur wenig Spielpraxis erhalten hat.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.